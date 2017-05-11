Cаперы ВСУ подорвались в Донбассе

В зоне АТО во время выполнения боевого задания погиб украинский сапер.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В результате срабатывания неизвестного взрывного устройства подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении.
Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован.
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Обстоятельства выясняются.
На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка.