Представительство ЕС начало информационную кампанию о правилах безвиза для украинцев

На новосозданном сайте разъясняются наиболее популярные вопросы о поездках в Евросоюз

11 мая начал работу сайт "Открой Европу" - часть финансируемой Европейским Союзом информационной кампании о правилах работы безвизового режима. Сайт доступен по адресу openeurope.in.ua.

"Цель кампании - разъяснить гражданам Украины, которые путешествуют в ЕС, правила пересечения границы и пребывания в ЕС. А еще - рассказать о новых возможностях и преимуществах, которые предоставит украинцам безвизовый режим", - говорится в описании проекта.

На сайте приведены разъяснения на темы "Что такое безвизовый режим с ЕС", "Как подготовиться к поездке в ЕС", "Что важно знать о правилах пребывания в ЕС", "Как подготовиться к поездке в ЕС с детьми" и др.

Также на сайте указано, что безвизовый режим должен начать работу через 31 день, и запущен обратный отсчет времени.

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. В силу это решение вступит ориентировочно 11 июня..