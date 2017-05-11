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Директор "Борисполя" озвучил условие подписания договора с Ryanair
Фото: The Telegraph

Директор "Борисполя" озвучил условие подписания договора с Ryanair

Должен быть снижен базовый пассажирский сбор

11.05.17 68
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В начале июля текущего года должен быть принят приказ Министерства инфраструктуры Украины о снижении базового пассажирского сбора в аэропорту "Борисполь" до $13, после чего аэропорт подпишет договор о сотрудничестве с лоукостером Ryanair. Об этом сказал генеральный директор МА"Борисполь" Павел Рябикин, передает Укринформ.

"В новом проекте приказа базовый пассажирский сбор в аэропорту Борисполь снижается с 17 до 13 долларов. Сейчас идет регуляторная процедура, и мы надеемся, что в начале июля этот приказ будет зарегистрирован и подписан", - заявил Рябикин.

По его словам, подписание договора с Ryanair состоится фактически сразу после принятия приказа.

Напомним, ранее директор МА"Борисполь" Павел Рябикин сообщал, что в феврале аэропорт сделал публичную оферту всем авиакомпаниям, и она определила условия работы с авиакомпаниями по представлению тарифов. По его словам, такое же соглашение аэропорт Борисполь предложил и Ryanair, однако там выдвинули свои условия.

"Если мы хотим выполнить их условия, мы должны снизить тарифы для всех перевозчиков через изменение приказа Мининфраструктуры", - заявил тогда глава аэропорта.

Сначала Ryanair должен был зайти в международный аэропорт "Киев" (Жуляны), однако там отказались подписывать соглашение с авиакомпанией, сославшись на невыгодные условия.

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин также отметил, что обслуживать низкобюджетные авиакомпании лучше было бы на аэродроме в Гостомеле, чем в "Борисполе". По его мнению, две стратегии - развитие хаба (которая на данный момент реализуется "Борисполем", - ред.) и привлечение лоукостеров имеют внутренний конфликт.

Однако, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не видит альтернативы аэропорту "Борисполь" для Ryanair.

Ранее Омелян также прогнозировал, что договоры с лоукостером Ryanair будут подписаны в мае.

Ryanair (Сордс, графство Дублин, Ирландия) - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, основана в 1985 году ирландским миллионером Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом. Ryanair обслуживает свыше 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов за сутки. Средний тариф авиакомпании составляет 46 евро.

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