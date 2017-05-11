Сурков контролирует всю внутреннюю политику террористов "ДНР" и "ЛНР", - Reuters

Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков определяет внутреннюю политику террористических организаций на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters в своем расследовании, передает РБК-Украина.

"Любой звонок из Москвы расценивался как звонок из канцелярии самого господа бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно", - заявил один из бывших главарей террористов в Донецке (который впоследствии уехал оттуда) Алексей Александров. Два других боевика, занимавшие высокие должности, подтвердили эту информацию, но отказались быть названными.

Издание отмечает, что советник Путина решает, кто какую должность займет так называемых "республиках", например, он сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко главарем "ДНР". Однако Кремль всячески отрицает влияние Суркова. И советник Путина, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответили на вопросы про влияние Суркова на события в Украине.

Согласно информации издания, журналистам не удалось найти независимые подтверждения предложенному террористами описанию роли Суркова, но их версии событий перекликаются друг с другом, а ключевые сведения и даты совпадают с информацией о Суркове в открытых источниках.

"Сначала мы были несколько наивными, думали, что дяди в Москве может просто не понимают, что здесь происходит, когда нас, местных, здесь гнобили московские товарищи, но вот спустя два-три года, а я последний раз общался с Сурковым в ноябре (2016 года), я понял, что все всё понимали, и просто хотели, чтобы мы заткнулись", - заявил один из бывших главарей боевиков.

Александров и два других источника сказали, что Москва постепенно заставила уйти большинство организаторов "восстания", угрожая им смертью и лишением свободы.