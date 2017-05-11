Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Сурков контролирует всю внутреннюю политику террористов "ДНР" и "ЛНР", - Reuters

Сурков контролирует всю внутреннюю политику террористов "ДНР" и "ЛНР", - Reuters

Сурков контролирует всю внутреннюю политику террористов "ДНР" и "ЛНР", - Reuters
Владислав Сурков / Фото: yuga.ru

"Отошедшие от дел" боевики рассказали западным журналистам о роли Кремля

11.05.17 58
0000

Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков определяет внутреннюю политику террористических организаций на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters в своем расследовании, передает РБК-Украина.

"Любой звонок из Москвы расценивался как звонок из канцелярии самого господа бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно", - заявил один из бывших главарей террористов в Донецке (который впоследствии уехал оттуда) Алексей Александров. Два других боевика, занимавшие высокие должности, подтвердили эту информацию, но отказались быть названными.

Издание отмечает, что советник Путина решает, кто какую должность займет так называемых "республиках", например, он сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко главарем "ДНР". Однако Кремль всячески отрицает влияние Суркова. И советник Путина, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответили на вопросы про влияние Суркова на события в Украине.

Согласно информации издания, журналистам не удалось найти независимые подтверждения предложенному террористами описанию роли Суркова, но их версии событий перекликаются друг с другом, а ключевые сведения и даты совпадают с информацией о Суркове в открытых источниках.

"Сначала мы были несколько наивными, думали, что дяди в Москве может просто не понимают, что здесь происходит, когда нас, местных, здесь гнобили московские товарищи, но вот спустя два-три года, а я последний раз общался с Сурковым в ноябре (2016 года), я понял, что все всё понимали, и просто хотели, чтобы мы заткнулись", - заявил один из бывших главарей боевиков.

Александров и два других источника сказали, что Москва постепенно заставила уйти большинство организаторов "восстания", угрожая им смертью и лишением свободы.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Карта военных действий в зоне АТО на 11 маяCаперы ВСУ подорвались в ДонбассеТиллерсон напомнил Лаврову: санкции отменят только тогда, когда Москва изменит поведение

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9395
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14193
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11680
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5807
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3543
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3866
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4383
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3518
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3677
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3126
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 4790 / 5249
  2. ГП "Антонов" изменит форму собственности 3530 / 3911
  3. Украина может оказаться под санкциями Евровидения после киевского финала 3111 / 3415
  4. Россия отправила в Сирию десятки новых гаубиц 2822 / 3263
  5. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 2787 / 2777
  6. "Сфоткай меня на фоне фашистов!" Как в Киеве отметили 9 мая 2457 / 3201
  7. Убийца украинской биатлонистки получил пожизненный срок 2404 / 2751
  8. Россия переворачивает Минский процесс с ног на голову, - Климкин 2209 / 2418
  9. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 2203 / 2442
  10. Мэр Днипра больше не будет финансировать старые ветеранские организации 2151 / 2395
  1. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 28 / 2442
  2. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 26 / 5249
  3. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 16 / 3806
  4. ГП "Антонов" изменит форму собственности 10 / 3911
  5. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины 10 / 657
  6. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 9 / 761
  7. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 8 / 2777
  8. Вашингтон может присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин 8 / 989
  9. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 7 / 1146
  10. Венгерское счастье. Возможен ли сепаратизм в Закарпатье 6 / 1365
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.