ЕБРР спрогнозировал будущее украинской экономики

С осени прошлого года прогноз не изменился

Европейский банк реконструкции и развития, крупнейший международный финансовый инвестор в Украине, прогнозирует рост экономики нашей страны в 2017 году на 2%, что соответствует предыдущему прогнозу банка за ноябрь 2016 года.

Об этом отмечается в обновленном прогнозе ЕБРР.

В 2018 году ожидается рост экономики Украины на 3%.

Банк напомнил, что в 2016 году украинская экономика стабилизировалась, продемонстрировав рост по итогам года на 2,3% благодаря активизации внутреннего спроса и низкой базе сравнения.

По оценкам ЕБРР, в первом квартале 2017 года промышленное производство в Украине сократилось на 0,7% в годовом выражении вследствие торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Банк отметил, что фактор блокады будет влиять на рост ВВП Украины и платежный баланс страны в ближайшей перспективе.

Напомним, ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.