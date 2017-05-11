МВФ дал свой прогноз роста экономики Украины

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики нашей страны в 2017 году на 2%, что соответствует предыдущему прогнозу МВФ, опубликованному в начала апреля по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Об этом отмечается в отчете МВФ "Перспективы развития мировой экономики" за апрель 2017 года, опубликованном на сайте фонда.

В 2018 году ожидается рост экономики Украины на 3,2%.

МВФ отметил, что экономика Украины поддерживается за счет повышения доверия и роста реальных доходов, в том числе - за счет повышения минимальной заработной платы, однако промышленное производство находится под неблагоприятным воздействием торговой блокады на востоке страны.

Сегодня, 11 мая, крупнейший международный финансовый инвестор в Украине - Европейский банк реконструкции и развития - также обнародовал обновленные прогнозы, согласно которым сохранил прогноз роста экономики в 2017 году на 2%, а в 2018 году ожидает рост на 3%.

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Напомним, ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.