В Киеве ограничат движение транспорта на Оболони и Подоле

Киевская городская государственная администрация намерена отремонтировать два путепровода и один пешеходный мост. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Запланирован капитальный ремонт на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта в Оболонском районе, пешеходного моста через проспект Космонавта Комарова возле улицы Николая Василенко в Соломенском районе, а также путепровода на пересечении улиц Новоконстантиновской, Елены Телиги и Степана Бандеры в Оболонском и Подольском районах.

В настоящее время подписаны соответствующие распоряжения Киевгорадминистрации №528, №527 и №526.

Киевавтодору поручено разработать, согласовать с главным управлением Национальной полиции в Киеве и представить на утверждение в департамент транспортной инфраструктуры схемы организации дорожного движения на период проведения работ.

Ремонтные работы будут профинансированы согласно показателям Программы экономического и социального развития Киева на 2017 год.

Также будет рассмотрена возможность включения инвестиционных предложений в разработке аналогичных программ на 2018 и последующие годы.