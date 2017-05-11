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Януковичу предлагают три варианта видеосвязи с судом

Януковичу предлагают три варианта видеосвязи с судом
Виктор Янукович / Фото: КоммерсантЪ

Соответствующее письмо-разъяснение уже направлено адвокатам беглого бывшего президента

11.05.17 20
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Оболонский райсуд Киева предоставил беглому бывшему президенту Украины Виктору Януковичу три варианта видеосвязи с судом на заседании 18 мая. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, цитируя представителя государственного обвинения, прокурора Руслана Кравченко.

По его словам, соответствующее письмо-разъяснение уже направлено адвокатам бывшего президента.

"Участие Януковича в подготовительном судебном заседании предполагается не из-за международной правовой помощи, поэтому нет необходимости суда обращаться в государственные органы РФ. Суд, имея такую возможность, предоставил быстрое соблюдение прав обвиняемого", - объясняет прокурор.

Кравченко отмечает, что своим решением Оболонский райсуд дал возможность экс-президенту "не прикрепляться" ни к какому-то из российских судов, ни каких-либо другому органу.

"Янукович не раз заявлял о своем желании участвовать в судебном процессе. Вот мы и посмотрим, были ли эти заявления правдивыми или же простым пиаром. На сегодняшний день ему предоставлены все возможности участвовать в суде 18 мая по видеосвязи, где бы он ни находился. Все теперь зависит от стороны защиты", - сказал представитель гособвинения.

Ранее сообщалось, что Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.

По словам Кравченко, поскольку Янукович не признает своей вины по делу о государственной измене, обвинение будет просить суд высшую меру наказания за его преступление - пожизненное заключение.

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