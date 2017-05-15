26 мая Академия Интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет традиционную бесплатную онлайн-конференцию «WebPromoExperts Email Day», которая будет посвящена тенденциям в области email маркетинга и эффективности почтовых рассылок. Доклады спикеров будут основаны на собственном богатом и профессиональном опыте. Эксперты мероприятия расскажут всё о трендах, приемах и методах проведения эффективных рассылок, поделятся способами коммуникации с существующими и потенциальными покупателями, также расскажут о том, как удержать и привлечь клиентов с помощью писем, которые читают. Вас ждут доклады от Яндекс, LeBoutique, SendPulse, eSputnik, TemplateMonster, Yakaboo, Websarafan, Tucan и другие!

Цель конференции - помочь маркетологам и владельцам бизнеса вывести email-маркетинг на новый профессиональный уровень и обеспечить рост прибыли компании благодаря качественным и эффективным рассылкам.

Для кого она?

для представителей e-commerce

для email-маркетологов

для маркетологов и руководителей отдела маркетинга



для владельцев бизнеса/руководителей компаний



для тех, кто хочет сделать карьеру в области email-маркетинга

для менеджеров по продажам

Вы получите:

12 докладов с практическими примерами, кейсами и личным опытом;

круглый стол с обсуждениями важных тем и ответами на вопросы;

8 часов прямого эфира с лучшими специалистами рынка;

подарки и бонусы от организаторов и партнеров.

Как попасть к нам на конференцию?

Регистрируйтесь по ссылке. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.