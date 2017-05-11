Глава "ЛНР" Плотницкий является военным пенсионером Украины

Отец и мать Александра Захарченко проживают на подконтрольной Украине территории и получают пенсию, на которую имеют право.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Родители Захарченко проживают на подконтрольной Украине территории. Они не являются внутренне перемещенными лицами, они имеют право на пенсию, они ее получают", - сказал Рева.

Министр добавил, что "глава ЛНР" Плотницкий также является военным пенсионером Украины, но пенсия ему не выплачивается.

"Он имеет право на нее, пусть приезжает к нам и оформляется, после того, как поговорит с органами безопасности", - рассказал Рева.

Напомним, лидер террористов "ЛНР" Плотницкий позавидовал главарю "ДНР".