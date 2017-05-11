Главарь террористов "ДНР" утверждает, что в 2014 году встречался с инопланетянами и получил их технологии

Пользователи социальных сетей подняли на смех заявление лидера террористов "ДНР" Александра Захарченко о том, что он якобы располагает секретными инопланетными технологиями.

Об этом пишет Politeka.

В сатирическом паблике на Facebook "Роисcя 24" появился принтскрин новости российского пропагандистского телеканала "Звезда".

В сообщении главарь "ДНР" Александр Захарченко утверждает, что в 2014 году якобы встречался с инопланетянами и получил их технологии. Якобы с их помощью "ДНР" и воюет с Украиной.

"Дни киевской хунты сочтены. Счет - фактически уже идет на минуты", — иронически комментируют "угрозу" главаря "ДНР" в паблике.

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В частности, пользователи соцсетей "вспомнили", что оружие инопланетян террористам поступает "через поставщика" из Рейкьявика, намекая на другую глупость боевика – в свое время он сообщил, что его бабушка прошла концлагерь "Рейкьявик".

Фото: politeka.net