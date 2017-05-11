Тернопольский второклассник выбросил 1800 злотых

В селе Тернопольской области второклассник украл и выбросил 1,8 тыс. польских злотых, не разобравшись, что это деньги.

Об этом пишет сектор коммуникаций Главного управления областной полиции.

Житель села Белая Тернопольского района 10 мая обратился в Зборовское отделение полиции с заявлением о краже денег. Он рассказал, что приехал на своем автомобиле в село Иванковцы Зборовского района, где, не закрыв машину, отошел на несколько минут по делам, а когда вернулся, обнаружил, что из салона пропал кошелек, в котором было 500 грн и 1,8 тыс. польских злотых (12,2 тыс. грн по курсу НБУ).

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что кражу совершил 8-летний школьник. Мальчик, опрошенный в присутствии матери, признался, что гривни потратил на сладости, а злотые выбросил. В месте, которое указал школьник, денег уже не было. Правоохранители не исключают, что их кто-то подобрал.

По факту кражи начато уголовное производство. Ответственность за совершенное ребенком преступление понесут родители.

Напомним, 12-летняя британская школьница побила рекорд Хокинга и Эйнштейна по уровню IQ.