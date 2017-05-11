МВД где-то нашло более 3 тысяч свидетелей в деле Шеремета

Об этом в комментарии журналистам сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, информирует УНИАН.

"Следствие по делу об убийстве Шеремета допросило и провело много следственных действий. В частности, оно допросило 3 тысячи различных свидетелей. Следствие не сообщает, каких именно людей и о чем оно допрашивало", - заявил он.

"Все материалы, которые будут полезными для следствия, они обязательно будут изучены и в случае необходимости, если будут представлять интерес для следствия, их обязательно приобщат после соответствующих процессуальных действий", - добавил Шевченко.

По его словам, обнародованное накануне журналистское расследование может быть использовано, если в нем будет новая для следствия информация, сообщает "Лига".

Напомним, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва машины руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился. Генпрокурор Юрий Луценко назвал в качестве основной версии убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Изучались еще три версии: личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена журналиста Елена Притула, поскольку автомобиль находился в ее собственности.