Азовское море может стать простым заливом

Строительство моста через Керченский пролив может привести к экологической катастрофе

По факту нарушения правил экологической безопасности во время строительства моста через Керченский пролив открыто уголовное производство, сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым.

В прокуратуре пояснили, что строительство Керченского моста, который соединит оккупированный полуостров с Россией, влечет серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей и может привести к региональной экологической катастрофе.

"Масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкая смена химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отметили в прокуратуре, возведение гидротехнического сооружения повлияет на ухудшение транспортных условий пролива, а также возникнет риск прохода транспорта между опорами.

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В Институте водных проблем и мелиорации НАН Украины подсчитали, что ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Уголовное дело возбуждено по ст. 236 УК Украины (нарушение правил экологической безопасности)

Напомним, Россия пообещала завершить строительство Керченского моста в декабре 2018 года, а в 2019 году – открыть автономный железнодорожный мост.