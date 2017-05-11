Турчинов: Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Киеве демонстративными терактами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предполагает, что Кремль попытается дестабилизировать ситуацию в Киеве демонстративными терактами, путем поддержки радикалов и использования отдельных СМИ "для реализации пропагандистских схем и ФСБ-шных информационных вбросов".

Об этом Турчинов заявил в интервью одному из украинских изданий, сообщает пресс-служба СНБО.

В то же время секретарь СНБО убежден, что возможные подобные попытки Москвы обречены на поражение.

Турчинов напомнил, что кремлевское руководство одним из приоритетов называет восстановление границ России в рамках бывшего Советского Союза.

"Это не скрывается, на это работают российская пропаганда, спецслужбы и силовики. Но попытка вернуть в свою орбиту Украину, которая является, по оценке американского политолога Збигнева Бжезинского, базовым элементом, без которого реанимация империи невозможна, - у них явно забуксувала", - отметил он.

По словам Турчинова, для достижения своей цели режим в Москве применяет в отношении соседей технологии втягивания и "жесткой подвязки к орбите своих интересов".

"Здесь и влияние на выборы, на кадровые назначения, финансовый или энергетический (газовый, нефтяной) допинг, размещение военных баз, создание военного квазисоюза (ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Ну, а в случае выхода этих государств за расставленные для них флажки, применяется схема замены руководства, а в случае невозможности этого - банальная военная сила", - сказал секретарь СНБО.

Ранее Турчинов обращал внимание на то, что Россия продолжает подготовку к полномасштабной войне.