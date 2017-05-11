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Главная » Страна » По состоянию на 11 мая биопаспорта получили более 3 млн украинцев

По состоянию на 11 мая биопаспорта получили более 3 млн украинцев

По состоянию на 11 мая биопаспорта получили более 3 млн украинцев
Фото: Дневник путешествий

За последний месяц новые документы получили 100 тысяч человек

11.05.17 29
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Около 3 миллионов 300 тысяч граждан Украины по состоянию на 11 мая 2017 года оформили биометрические паспорта для безвизового выезда в ст раны Шенгенской зоны.

Об этом сообщил Радио Свобода руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

По его словам, за последний месяц такие паспорта получили 100 тысяч человек.

Отметим, биометрические паспорта необходимы для будущих безвизовых поездок в страны Европейского союза.

Напомним, Совет министров ЕС сегодня принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Решение еще должны подписать и официально опубликовать. Ожидается, что безвизовый режим ЕС с Украиной заработает 11 июня.

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