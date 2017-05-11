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Главная » Страна » В НАПК говорят, что проверку е-деклараций блокирует глава агентства Корчак

В НАПК говорят, что проверку е-деклараций блокирует глава агентства Корчак

В НАПК говорят, что проверку е-деклараций блокирует глава агентства Корчак
Наталья Корчак / Фото: telegraf.com.ua

Сегодня, якобы, уже третий раз глава НАПК заблокировала начало проверки е-деклараций

11.05.17 46
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Заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий обвиняет главу НАПК Наталью Корчак в том, что она в очередной раз заблокировала проверки электронных деклараций чиновников.

Об этом Радецкий написал на своей странице в Facebook.

"Ранее я уже не раз писал о попытках блокирования работы Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, в частности в вопросе проведения полных проверок субъектов декларирования за 2015 и 2016 г.г. К умышленному промедлению с введением автоматизированной проверки деклараций, доступом к реестрам и базам данных, блокированию конкурсного отбора в подразделение, ответственное за проведение проверок, систематическому поливанию грязью своих коллег по НАПК прибавилось препятствование в начале проверок деклараций", - отметил Радецкий.

Он заявил, что сегодня уже в третий раз глава НАПК заблокировала начало проведения проверки е-деклараций.

"Корчак, игнорируя мнение других членов НАПК, единолично закрыла заседание НАПК, не желая даже обсуждать включение этого вопроса в повестку дня. Таким образом, без надлежащей проверки остались е-декларации", - написал Радецкий.

Зампредседателя НАПК считает, что такие действия Корчак направлены на его дискредитацию как ответственного за проведение проверки.

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