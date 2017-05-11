Укртелеком вернул связь на подконтрольный восток Украины

В результате повреждения магистральных каналов в первой половине дня 11 мая абоненты оператора в Днепропетровской области не могли совершать междугородние звонки, а у жителей подконтрольных Украине территорий Донецкой области отсутствовал доступ в интернет.

"Благодаря слаженной работе бригад Укртелекома уже возобновлено предоставление услуг связи в Днипре и области. Также возобновлено предоставление услуг абонентам Донецкой области (подконтрольная Украине территория), которые тоже пострадали от действий злоумышленников", – говорится в сообщени пресс-службы, которое цитирует УНИАН.

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Отметим, ранее директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов в Facebook сообщил , неизвестные лица в двух местах перерезали канал Новомосковск – Павлоград, а также перебили кабели на участках Днипро – Кринички и Днипро – Каменское. Около 11 часов дня злоумышленники повредили также кабель на участке Волноваха – Марьинка. По словам Шуранова, на местах повреждения работали четыре бригады. О фактах целенаправленного повреждения телекоммуникационных сетей оператор уведомил Национальную полицию и Службу безопасности Украины.

Напомним, боевики захватиил офис Укртелекома в Донецке.