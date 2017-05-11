Житомирские проститутки платили дань сотруднику внутренней безопасности Нацполиции

Оперуполномоченный внутренней безопасности Национальной полиции Житомирской области попался на содействии проституции.
Операцию по задержанию злоумышленника провели сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой 11 мая.
Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Установлено, что капитан полиции находил житомирских проституток и предлагал им защиту от уголовной и административной ответственности.
За свои услуги оперативник гарантировал женщинам спокойную работу под его крышей за еженедельное вознаграждение в полторы-две тысячи гривен. Работал с посредником, который занимался сбором средств.
Задокументировано пять фактов получения сообщниками денег.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников в центре Житомира после передачи им очередной еженедельной дани.
Напомним, автомобили эстонских полицейских укомплектуют мягкими игрушками.