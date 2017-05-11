Криворожские металлурги и шахтеры требуют зарплаты по 1 тысяче евро

Протестующие настаивают на получении 3 тыс. грн. на оздоровление при выходе в отпуск

Работники ряда предприятий Кривого Рога начали акции протеста, требуя повышения зарплат.

Об этом НВ Бизнес сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

По его словам, еще 4 мая горняки четырех шахт и шахтоуправления Криворожского железорудного комбината (КЖРК), отработав смену, остались под землей. Их сменила следующая смена, тоже отработав и оставшись на своих рабочих местах. Они требовали повышения зарплаты на 50%, но администрация соглашалась только на 20%.

Затем, по словам Волынца, пошла цепная реакция. Горняки двух шахт Евраз Сухая Балка также выдвинули требования о повышении зарплаты. Почувствовав, что их требования игнорируют, под землей начали оставаться работники различных смен. И теперь их около 400, отметил председатель НПГУ.

Администрация Евраз Сухая Балка с опозданием отреагировала, предложив уступку в виде повышения зарплат на 12%. Тогда как на КЖРК протестующие добились 20%. Шахтеры призвали присоединиться к протестам своих жен и детей.

Независимые профсоюзы призвали присоединиться к протестам и работников АрселорМиттал Кривой Рог. Пришло примерно две тысячи, что немало для такого предприятия, отметил председатель НПГУ. Главное требование – поднять зарплаты до уровня 1 тыс. евро. Также протестующие настаивают на получении 3 тыс. грн. на оздоровление при выходе в отпуск.

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Волынец рассказал, что еще в 2012 году шахтеры получали зарплаты в эквиваленте $1-1,5 тыс. За последние три года гривня обесценилась и собственники экспортно-ориентированных предприятий "получают большую выгоду" на такой разнице. Ведь гривня обесценилась на 300%, а зарплаты поднимались на 12-15%. Терпение лопнуло, когда поднялись коммунальные платежи, отметил председатель НПГУ. "Надо вести переговоры и поэтапно поднимать зарплаты", - убежден Волынец.

Заместитель гендиректора АрселорМиттал Кривой Рог Владимир Ткаченко рассказал, что сегодня на предприятии прошел митинг. По его словам, руководство и профсоюзы на данный момент ведут переговоры. Он отметил, что повышение зарплат в АрселорМиттал Кривой Рог происходило ежегодно. Ткаченко подтвердил, что протестующие требуют повышения зарплат до уровня 1 тыс. евро. По его словам, средний уровень зарплаты на предприятии – более 8 тыс. грн./мес.

Пресс-служба АрселорМиттал Кривой Рог сообщила, что руководство предприятия получило перечень требований от работников. Стороны договорились, что новую систему оплаты труда утвердят на конференции 26 мая 2017 года. На данный момент металлургический комбинат работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе АрселорМиттал Кривой Рог.

Напомним, у главы Нафтогаза "золотой парашют" составляет 37 млн грн.