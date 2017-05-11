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Главная » Страна » Внедрению 4G в Украине мешает Секретариат Кабмина, - Шимкив

Внедрению 4G в Украине мешает Секретариат Кабмина, - Шимкив

Внедрению 4G в Украине мешает Секретариат Кабмина, - Шимкив
Фото из открытых источников

Кому-то очень хочется продлить свою лицензию на определенную полосу частот без конкурса

11.05.17 64
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Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив обвинил секретариат Кабинета министров в затягивании подписания проголосованного правительством постановления о внесении изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот и Плана использования радиочастотного ресурса Украины, который предусматривает возможность использования технологии LTE-Advanced (4G).

На своей странице в Facebook Шимкив подчеркнул, что секретариат медлит с логическим завершением этого вопроса уже 86 день.

"Говорят там Секретариат КМУ нашел "коррупционные риски". Кроме чисто технологических изменений и изменений, касающихся космической тематики, которые готовились ДССЗЗИ, именно в этом постановлении появляется возможность использования технологии LTE-Advanced (4G), но только "выдача лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием указанной радиотехнологии вместе с возможностью использования других радиотехнологий в конкретных полосах в пределах указанных полос радиочастот на конкурентной основе, в том числе на конкурсных или тендерных началах, при условии их высвобождения существующими пользователями и по результатам исследований". Ну и где здесь коррупционный риск? Значительно больший "коррупционный риск" в затягивании процесса принятия этих изменений", - отметил он.

Шимкив предположил, что "кому-то очень хочется продлить свою лицензию на определенную полосу частот без конкурса, а потом торговать этой полосой и/или внедрить LTE в этой полосе без конкурса".

Шимкив напомнил, что соответствующий проект постановления появился еще в декабре 2016 года. "9 февраля текущего года на Правительственном комитете под председательством первого-вице премьера Кубива его согласовали, а в заключении Минюста в графе 8 "Антикоррупционная экспертиза" - написано, что отсутствуют коррупциогенные факторы. Были лишь частично учтены замечания от Минобороны и Генштаба, которые касались технических вопросов. 14 февраля 2017 г. постановление КМУ голосуют без замечаний и выступлений. И вот на 86 день после голосования. Максим Нефедов должен изучить "коррупционные риски" постановления ... Верим в Макса!" - добавил он.

Напомним, для внедрения 4G в Украине администрации президента нужна публичная помощь.

 
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