Украинские заробитчане могут получать пенсию

Об этом заявил заместитель министра соцполитики Николай Шамбир в эфире "Эспрессо.TV".

Замминистра отметил, что в большинстве случаев, украинцы, работающие в Европе, не застрахованы. Именно поэтому в законодательстве предусмотрена возможность для этих людей добровольного страхования.

"Они, работая там, могут отчислять взносы в Пенсионный фонд. И это будет их будущим, будущей пенсией. Человек может работать за рубежом, перечислять взносы. Нужно зайти на сайт Пенсионного фонда увидеть как это делается, дистанционно отправить договор, потом, приехав сюда, подписать этот договор", - подчеркнул Шамбир.

Напомним, в Украине ни одной пенсии, составляющей 100 тысяч грн и больше.