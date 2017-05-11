Страны Персидского залива готовы вложиться в Украину, - Данилюк

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк по итогам встречи с представителями Кувейтского фонда арабского экономического развития и Фондом международного развития ОПЕК (OFID).

"Наши партнеры из государственных фондов поддержки развития стран Персидского залива готовы поддерживать проекты социально-экономического развития в Украине. В частности, они готовы предоставить долгосрочное кредитование по льготным процентным ставкам для развития сферы здравоохранения, образования и инфраструктуры в нашей стране", — написал Данилюк.

Министр уточнил, что Минфин подготовит соответствующий перечень проектов и проработает условия и формы привлечения финансирования от стран-партнеров.

"А в сентябре организуем встречу с государственными фондами инвестиций Кувейта, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и ОПЕК, где обсудим пакет предложений и закрепим наши договоренности", — добавил Данилюк.

Напомним, в Минфине объяснили, как будут поступать в бюджет "деньги Януковича".