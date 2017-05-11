Украина окончательно развелась с Россией, - Порошенко

Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу "1+1".

"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать", - сказал Порошенко.

По его словам, Украина окончательно возвращается в Европу.

"Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - сказал президент.

Порошенко отметил, что отныне будут действовать четыре свободы.

"Это движение товаров, движение капиталов, движение услуг и движение людей. Безвизовый режим - это свобода украинцев, за которую боролись. И Украина, возможно, заплатила наибольшую цену за эти четыре свободы", - сказал президент.

По словам Порошенко, прежде всего, украинцам теперь необходимо вернуть историческую память, в том числе - благодаря образовательной реформе.

Напомним, президент анонсировал конкурс проектов Мемориала украинских героев.