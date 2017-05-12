Сжиганием львовского мусора готовы заняться китайцы

В Червонограде может появиться мусоросжигающий завод

Китайская компания Grandblue Environment Co Ltd намерена построить завод по сжиганию отходов в Львовской области, сообщает Львовская областная государственная администрация.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, об этом представители компании заявили во время встречи с главой Львовской облгосадминистрации Олегом Синюткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕБРР готов выделить Львову 20 млн евро на борьбу с мусором

Отмечается, что китайская фирма намерена построить в городе Червонограде мусоросжигающий завод мощностью 320 тонн в сутки и с производством тепловой и электрической энергии.

В пресс-службе ОГА сообщают, что разработка проекта займет около 6 месяцев, потом пройдет процедура согласования документации. После этого компания приступит к реализации проекта.

Напомним, столичным мусором могут заняться японцы и французы.