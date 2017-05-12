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Главная » Страна » Видео АТО: боевики чаще всего нарушали перемирие на мариупольском направлении
<span class="label red">Видео</span> АТО: боевики чаще всего нарушали перемирие на мариупольском направлении
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: боевики чаще всего нарушали перемирие на мариупольском направлении

Всего в Донбассе зафиксировано 53 обстрела позиций ВСУ

12.05.17 31
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За прошедшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Двое наших бойцов погибли. Еще шестеро украинских воинов получили ранения. Об этом пишет пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 120 и 82 мм противник обстреливал опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по нашим опорным пунктам в районе Песок, Новолуганского и Новгородского. Неподалеку Майорска и Верхнеторецкого враг бил из вооружения БМП.

На луганском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования поздно вечером из автоматических станковых гранатометов били по украинским защитникам Новозвановки, а у Валуйского – из стрелкового оружия.

На приморском направлении за прошедшие сутки противник применял оружие наибольшее количество раз. В частности, на подступах к Мариуполю под огонь подразделений российско-террористических войск неоднократно попадали позиции сил АТО вблизи Широкино, Водяного, Гнутово, Чермалыка, Павлополя. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, гранатометы различных систем, иногда – вооружение БМП. Из такого же вооружения и 82-мм минометов противник вел огонь по нашим подразделениям в районе Марьинки. Кроме того, у Марьинки и Лебединского в украинских воинов пытался попасть вражеский снайпер.

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