Один из задержанных в Днипре 9 мая приговорен судом к двум месяцам ареста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Первый Днипровский титушка уже за решеткой - приговором суда арестован на 2 месяца. И настроение разное на двух фотографиях с разницей в два дня.. и Вилкулы не помогли... Далее гарантированно будет...", - написал Аваков.

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Напомним, 9 мая 2017 года в Днипре после столкновений были задержаны до двух десятков человек. Начальник полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование по действиям некоторых силовиков, под прикрытием которых титушки напали на ветеранов АТО. Были травмированы 14 человек.

На следующий день по итогам предварительного расследования были уволены руководители управлений полиции города и области. И.о. областного главы полиции назначен Владимир Богонис, а новым начальником полиции в Днепропетровской области стал Виталий Глуховеря.