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Новости компаний В Украине стартует «Нобелевская премия» для учителей

<span class="label">Новости компаний</span> В Украине стартует «Нобелевская премия» для учителей

В Украине начинается прием заявок на премию Global Teacher Prize Ukraine, украинский этап всемирно известной премии с призовым фондом 1 миллион долларов. Номинировать своего учителя призывают всех украинцев

12.05.17 75
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Во всем мире Global Teacher Prize знают как «Нобелевскую премию» для учителей. Основал ее арабский миллиардер Санни Варки в 2014 году. Награда вручается за выдающийся вклад в профессию учителя и составляет 1 000 000 долларов. В 2015 году лучшей преподавательницей на планете признали американку Нэнси Этвелл, которая предложила учить детей литературе в форме воркшопов по чтению и письму. В 2016 году миллион получила беженка из Палестины Ханан аль-Харуб, которая специализируется на обучении детей, травмированных в результате насилия. А в 2017-м победительницей стала Мэгги МакДоннел, которая боролась с проблемой суицида среди подростков в далеком селении на севере Канады.

Украинский этап премии инициировала общественная организация «Освитория». Цель общенационального конкурса — не только популяризировать новаторские подходы в образовании, но и поднять престиж самой профессии учителя. Победитель Global Teacher Prize Ukraine получит 100 тысяч гривен, год бесплатного повышения квалификации, регистрацию на мировую премию и поездку на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубай, где назовут имя лучшего учителя в мире.

«Согласно исследованиям, 82% украинских учителей не довольны своим социальным статусом, а 60% считают важной проблемой снижение социального статуса преподавателей. Эта проблема существует во всем мире. Чуть ли не единственной страной, где профессия учителя по престижности приравнивается к профессии доктора, является Корея, — говорит глава «Освитории» и организатор проекта Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин. — Для украинских реалий девиз мировой премии — «Учителя имеют значение» — очень актуален. Мы верим, что конкурс станет эффективным инструментом популяризации наших прогрессивных педагогов, которые идут в ногу со временем и внедряют новейшие практики. Ведь образование — это самая прибыльная инвестиция в общество».

Номинировать учителя на получение премии может кто угодно — его коллеги, ученики или родители. Чтобы сделать это, достаточно перейти по ссылке https://goo.gl/kN4bcp.

Также учитель может сам податься на награду, для этого нужно заполнить онлайн-анкету (https://goo.gl/QJMty1). Прием заявок на Global Teacher Prize Ukraine будет продолжаться до 15 августа. Город или село, где работает кандидат на звание лучшего учителя страны, и дисциплина, которую он преподает, не имеют значения. Единственное условие: преподаватель должен работать непосредственно с учениками и проводить уроки именно в школе.

Сперва жюри, в состав которого войдут эксперты в области образования, лидеры мнений и прочие специалисты, выберет ТОП-20 педагогов. После комплексной оценки и расширенных интервью в сентябре определят пятерку финалистов, а в День учителя назовут победителя.

Интересно, что Украина уже попадала в ТОП-50 Global Teacher Prize: на премию была номинирована Анна Дудыч, преподавательница английского языка одной из гимназий в Кропивницком — вместе со своими учениками она экспериментирует, на уроках использует смартфоны и Google Class, проводит международные skype-конференции в классе.

«У отечественных педагогов нет мотивации, — считает Анна Дудыч. — Чтобы внедрять новейшие подходы, нужны дополнительные усилия и время. Поэтому большинство учителей продолжают преподавать, опираясь на устаревшие методы. Но если не будет интересно самому учителю, то почему должно быть интересно детям? Global Teacher Prize Ukraine открывает перед украинскими педагогами новые возможности и показывает, как важно инициировать творческий процесс, не бояться современных технологий. В конце концов, это улучшит уровень знаний детей и повысит уважение общества к нашей профессии».

Премия проходит при поддержке Министерства образования Украины. «Я верю, что среди украинских учителей есть творческие личности, — убеждена министр образования Лилия Гриневич. — Поэтому приглашаю всех обязательно принять участие в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine. Сейчас мы работаем над созданием Новой украинской школы. Учитель, его творчество, его участие в реформе являются самыми важными. Именно поэтому мы надеемся, что через конкурс найдем настоящих проводников перемен — тех учителей, которые уже сегодня пользуются современными методиками в обучении».

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