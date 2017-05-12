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Новости компаний В Днепре пройдет благотворительный забег “Переможці”в поддержку ветеранов АТО

<span class="label">Новости компаний</span> В Днепре пройдет благотворительный забег “Переможці”в поддержку ветеранов АТО

28 мая в Днепре во время INTERPIPE Dnipro Half Marathon состоится благотворительный забег “Переможці” на дистанцию ​​2 км. Это второй символический забег, который проходит в рамках беговой лиги Run Ukraine Running League 2017. Старт в течение года пройдет в пяти мероприятиях в четырех городах Украины: Киеве, Днепре, Одессе, Львове

12.05.17 29
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Цель забега - собрать средства на приобретение спортивных протезов для ветеранов АТО, ставших героями одноименного мультимедийного проекта ТСН (новости на телеканале 1+1) и журнала VIVA! Каждый желающий может присоединиться к символическому забегу ради помощи. 50% стартового взноса будут перечислены на приобретение спортивного протеза. Во время первого забега "Переможці", прошедшего 9 апреля в рамках Киевского полумарафона, благодаря неравнодушным участникам было собрано 100 000 гривен на спортивное протезирование для Алексея Авенасяна, который служил в 55-й артиллерийской бригаде, Запорожская область; он был ранен в Иловайскому котле. Куратор мультимедийного проекта "Ппереможці" - Соломия Витвицкая.

В 2017 году компания Run Ukraine, организатор Run Ukraine Running League 2017, стала спортивным партнером проекта "Переможці". Кроме организации благотворительного забега, Run Ukraine разрабатывает для ветеранов АТО программу подготовки к беговым соревнованиям.

Для тех, кто впервые участвует в Днепровском полумарафоне, старт на дистанции 2 км станет символическим, ведь мы предлагаем сделать не просто первый шаг к большим дистанциям, а поддержать ветеранов АТО. Нам удалось это сделать в Киеве и мы уверены, что наших героев поддержат в Днепре. Надеемся, что забег "Переможці" поможет воинам вернуться к активной счастливой жизни, на которую они заслуживают”, - комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Run Ukraine Виктория Веремеенко.

Сбор благотворительных средств стал неотъемлемой частью беговых мероприятий компании Run Ukraine, приобщиться к которым может каждый украинец. Преодолеть дистанцию ​​2 км в свободном темпе возможно даже без специальной подготовки.

Регистрация на благотворительный забег “Переможці”  проходит на официальном сайте dniprohalfmarathon.org. Второй год подряд INTERPIPE Dnipro Half Marathon проходит при поддержке Днепровского городского совета, Федерации легкой атлетики Днепра и непосредственно ее президента - Марины Филатовой. В этом году мероприятие проходит в рамках программы мэра города Днепра Бориса Филатова “Спортивная столица”.

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