СМИ: Евросоюз продлит санкции против РФ в конце июня

Европейский союз продлит экономические санкции против России после специального заседания в конце июня. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"В настоящее время похоже, что санкции ЕС в отношении России будут продлены без особых разговоров, когда лидеры ЕС соберутся в конце июня. Украина, Крым", - написал журналист.

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Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон напомнил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что санкции против России будут оставаться в силе, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и кардинально не изменит свою политику по отношению к Украине.