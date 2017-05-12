Следком РФ продолжает штамповать уголовные дела против ВСУ

Следственный комитет России открыл новые уголовные дела против украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.
Бойцов ВСУ и Нацгвардии обвинили в артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в селе Яковлевка Ясиноватовского района, в Ясиноватой, Докучаевске и в Петровском районе Донецк в период с 1 по 5 мая 2017 года. В результате обстрелов якобы погиб мирный житель и еще четыре были ранены.
Следком страны-агрессора возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Напомним, 17 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам "похищения" украинскими силовиками российских "волонтеров" в Донбассе.