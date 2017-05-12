Террористы разместили танки и гаубицы на аэродроме Луганска, - ОБСЕ

В целом СММ ОБСЕ зарегистрировала увеличение количества запрещенных тяжелых вооружений в ОРДЛО на 750%

В оккупированном Луганске наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории аэродрома зафиксировали запрещенные минскими соглашениями танки и Грады. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Миссии.

Наблюдатели видели три танка Т-72 и семь самоходных гаубиц 2С1 с работающими двигателями.

Команда миссии также зафиксировала шесть реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 мм в 500 м к юго-западу от поселка Малониколаевка (36 км к юго-западу от Луганска).

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Также сообщается о девяти буксируемых гаубицах (пять 2А65 Мста-Б, 152 мм, и четыре Д-30 "Лягушка", 122 мм) неподалеку от поселка.

В целом СММ ОБСЕ зарегистрировала увеличение запрещенных тяжелых вооружений на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса на 750%.

В Луганске СММ продолжает наблюдать за присутствием около 30 видов оружия, включая танки, гаубицы и многоразовые ракетные системы.

Кроме того, террористические силы под руководством России применяли запрещенное оружие более чем в 5 раз чаще, чем украинские военные.

В СММ ОБСЕ подчеркнули, что реальные цифры намного выше, учитывая, что с января боевики под руководством России осуществили более чем 250 ограничений доступа СММ ОБСЕ.