На ее счету было 13 разбойных нападений и 6 ограблений

Харьковская полиция задержала восемь человек, которые подозреваются в совершении 13 разбойных нападений и 6 ограблений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Задержанные - молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет. Все жители Харькова или Харьковской области.

Банда действовала с сентября 2016 года. Угрожая пистолетом, они нападали на прохожих возле домов, на улицах и в подъездах. У жертв они отбирали деньги, мобильные телефоны и личные вещи.

Группу подозревают в том числе в нападении на инспектора Управления патрульной полиции Харькова Василия Марковича, которое случилось 9 декабря 2016 года у подъезда дома по ул. Танкопия. Милиционер до сих пор находится в тяжелом состоянии и требует дорогого лечения.

Четыре дня назад воры избили мужчину, который торговал мороженым. Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. 12 мая в ходе обысков по адресам проживания членов банды сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства: ящики с мороженым. Кроме того, найдены ювелирные изделия, 30 мобильных телефонов и несколько сим-карт, одежда потерпевших, часы, нож.

Досудебное расследование проводится по ч. 2, 3 ст. 186 (грабеж), ч. 3,4. ст. 187 (разбой), ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.