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Главная » Страна » "Антонов" отсудил у авиавластей Турции $1 млн

"Антонов" отсудил у авиавластей Турции $1 млн

"Антонов" отсудил у авиавластей Турции $1 млн
Фото: depo.ua

Это - компенсация за несоблюдение турецким аэропортом норм безопасности полетов

12.05.17 294
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Государственное предприятие "Антонов" выиграло в турецком суде судебный спор с главным управлением аэропортов Турции по инциденту со столкнувшимся при взлете со стаей птиц в аэропорту Анкары в марте 2008 года украинским грузовым Ан-124-100 "Руслан". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу представлявшей интересы предприятия в суде юрфирмы "Ильяшев и партнеры".

Решением 14-го Хозяйственного суда I инстанции города Анкары украинское предприятие получило $1 млн компенсации за несоблюдение турецким аэропортом норм ICAO в части безопасности полетов.

Суд постановил, что турецкая сторона в нарушение законодательства и норм ICAO не приняла в аэропорту всех возможных мер орнитологической безопасности, вследствие чего возникла аварийная ситуация. Ссылки ответчиков на форс-мажор суд также отклонил.

Дополнительно ответчик по делу оплатил в полном объеме услуги юристов и экспертов, привлеченных госпредприятием.

"Решение суда города Анкары, полученное в пользу ГП "Антонов" еще в 2012 году, неоднократно оспаривалось турецкой стороной. По итогам многолетнего судебного разбирательства, в мае 2017 года ГП "Антонов" получило полную денежную компенсацию на свой банковский счет", - уточняет пресс-служба.

Напомним, грузовой Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова", являющейся авиатранспортным подразделением ГП "Антонов", в марте 2008 года при взлете в аэропорту Анкары столкнулся со стаей птиц, вследствие чего воздушное судно получило повреждения, экипаж и груз не пострадали. В 2009 году украинское предприятие подало иск в турецкий суд о компенсации ущерба.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".

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