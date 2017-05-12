Пятерым участникам беспорядков в Днипре 9 мая сообщили о подозрении

Один из подозреваемых заключил соглашение со следствием

Правоохранители сообщили о подозрении пятерым участникам беспорядков в Днипре 9 мая. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"В рамках уголовного производства, начатого в отношении событий в Днипре во время проведения праздничных мероприятий 9 мая, правоохранительными органами были задержаны семь человек, причастных к организации и совершению массовых беспорядков. Пятерым из них сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий, массовых беспорядков и причинении телесных повреждений (ч.1 ст.294, ст.293 и ч.2 ст.350 УК Украины), также подготовлено сообщение о подозрении еще в отношении трех лиц", - написала она.

Сарган напомнила, что одному из подозреваемых вчера, 11 мая, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня суд решит вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.

"С одним лицом заключено соглашение о признании виновности, поскольку указанный подозреваемый дал важную информацию и полностью сотрудничает со следствием", - отметила Сарган.

Все в уголовном производстве, открытом по факту событий в Днепре, признаны потерпевшими 10 человек, допрошено большое количество свидетелей, проведено около 20 обысков, 19 опознаний лиц.

Напомним, 9 мая 2017 года в Днипре после столкновений были задержаны до двух десятков человек. Начальник полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование по действиям некоторых силовиков, под прикрытием которых титушки напали на ветеранов АТО. Были травмированы 14 человек.

На следующий день по итогам предварительного расследования были уволены руководители управлений полиции города и области. И.о. областного главы полиции назначен Владимир Богонис, а новым начальником полиции в Днепропетровской области стал Виталий Глуховеря.