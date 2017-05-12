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Главная » Страна » В Укрзализныце заявили о неспособности выполнить план по строительству грузовых вагонов
В Укрзализныце заявили о неспособности выполнить план по строительству грузовых вагонов
Фото из открытых источников

В Укрзализныце заявили о неспособности выполнить план по строительству грузовых вагонов

Причиной называют серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением

12.05.17 247
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ПАО "Укрзализныця" в 2017 году не сможет выполнить план по строительству на собственных мощностях 3 тыс. грузовых вагонов. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента вагонного хозяйства ПАО Михаил Мурашко в ходе выездной конференц-сессии "Инновационные технологии для подвижного состава" в Днипре, передает Интерфакс-Украина.

Невыполнение такового плана он пояснил серьезными проблемами с материально-техническим обеспечением и сложностью рынка вагоностроения как такового.

По словам Мурашко, к настоящему времени на мощностях Укрализныци произведено 250 вагонов, к концу года ожидается около 1 тысячи.

В то же время он отметил, что на 2018 год сохраняется план строительства грузовых вагонов в объеме 3 тыс. единиц.

В целом план обновления грузового парка предусматривает приобретение в 2017 году 8,990 тыс. вагонов, в том числе собственного производства, в 2018-м - 6,150 тыс. ед, в т.ч. собственного производства, 2019-м - 8,3 тыс. ед., 2020-м - 6,703 ед., 2021-м - 4,844 тыс. ед.

Рабочий парк грузовых вагонов Укрзализныци к настоящему времени составляет около 70 тыс. единиц, в собственности других компаний - 45 тыс. единиц.

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