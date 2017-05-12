Апелляционный суд оставил Мартыненко на свободе

Апелляционный суд Киева оставил в силе предыдущее решение суда о взятии Николая Мартыненко на поруки народными депутатами и министрами. Такое решение в пятницу, 12 мая, приняла коллегия судей апелляционного суда, сообщает Украинская правда.
"Постановление следственного судьи Соломенского районного суда оставить без изменений. Постановление обжалованию не подлежит", - отметил председатель суда.
Напомним, Николая Мартыненко 22 апреля отпустили на поруки ряда депутатов от фракции "Народный фронт" и министров. Его задержали 20 апреля, НАБУ уверено, что бывший народный депутат может быть причастен к растрате более $17 млн ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат"на закупках уранового концентрата по завышенным ценам.