В Днипре открыли самую большую в Украине Аллея памяти погибших во время Революции Достоинства и войны в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

"Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства. Это - символ сопротивления украинского народа и его несокрушимого духа. То, что сегодня происходит - это настоящее единение душ и сердец, и я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел почтить память наших героев, а также тех, кто помогал осуществлению этого проекта", - заявил губернатор области Валентин Резниченко при открытии мемориального комплекса.

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Во время открытия Аллеи памяти в небо выпустили сотни белых шаров, символизирующих светлые души более 500 жителей Днепропетровщины, погибших в войне в Донбассе. Ветераны АТО и родственники погибших собственноручно высадили 180 туй вокруг больших стеклянных стел, которые подсвечиваются ночью.

На стелах – фотографии погибших и фраза "Герои не умирают" на четырех языках: украинском, английском, немецком и французском. На них размещены фотографии с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами.











Фото: adm.dp.gov.ua