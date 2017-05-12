В Минобороны рассказали, как сэкономили 343 млн грн

С начала года военные аудиторы предоставили 411 рекомендаций относительно повышения эффективности управления на сумму 1,6 млрд грн

По итогам работы внутреннего аудита Вооруженных сил Украины предотвращено потерь и убытков на сумму около 343 млн грн. Об этом проинформировал спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает Укринформ.

"Служба внутреннего аудита Вооруженных Сил Украины завершила проведение четырех аудитов на сумму почти 800 млн грн. По их итогам предотвращено потерь и убытков на сумму около 343 млн грн. В частности, установлены риски в управлении денежными средствами и имуществом на сумму 336 млн грн. Кроме того, за прошедшую неделю предоставлено 26 рекомендаций и предостережений относительно повышения эффективности управления государственными финансовыми и материальными ресурсами на сумму около 11 млн грн", - сказал Праута.

Он также отметил, что с начала года военные аудиторы предоставили 411 рекомендаций и предостережений относительно повышения эффективности управления государственными финансовыми и материальными ресурсами на сумму 1,6 млрд грн.

Сейчас операционные аудиты и предварительный мониторинг рисковых операций Минобороны охватывают 148 пакетов документов на сумму свыше 290 млн грн.