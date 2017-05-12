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Главная » Страна » Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше
Евровидение-2017

Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше

Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше
Киевское метро / Фото: veroyatno.com.ua

Работа метрополитена будет продлена и в ночь с 13 на 14 мая

12.05.17 1214
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Киевский метрополитен сегодня, 12 мая, будет работать на три часа дольше. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

"И у конкурсантов Евровидения, и у нас осталось 2 крайне бодрых дня. Сегодня работаем на 3 часа дольше", - говорится в сообщении.

Напомним, на время проведения конкурса Евровидение-2017 продлена работа столичного общественного наземного транспорта. В частности, в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая работа общественного транспорта будет продлена на три часа. После прохождения последних поездов метро будет организована перевозка на маршрутах, которые проходят возле станций подземки. Кроме того, в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая - до 02:30 будет продлена работа столичного фуникулера.

Киевский метрополитен пообещал не допустить перебоев в работе на период проведения песенного конкурса Евровидение-2017.

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