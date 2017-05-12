В Донбассе с начала года погибли 35 мирных жителей, - ОБСЕ

С начала 2017 года вследствие военных действий в районе проведения антитеррористической операции в Донбассе погибли 35 мирных жителей. Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хаг, сообщает пресс-центр ОБСЕ в Twitter.

хаг отметил, что за прошедшую неделю в результате конфликта пострадали 20 представителей гражданского населения Донбасса, один человек погиб.

Всего с начала года на востоке Украины погибло 35 мирных жителей, еще 156 человек получили ранения.

"20 происшествий среди гражданского населения, в том числе один смертельный случай на прошлой неделе, довели количество подтвержденных СММ жертв до 156 раненых и 35 погибших в 2017 году", - отметил заместитель председателя СММ.