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Контакты США с Россией и Украиной имеют разные повестки дня, - Климкин

Контакты США с Россией и Украиной имеют разные повестки дня, - Климкин
Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп / Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

США заверили Украину в дальнейшей поддержке

12.05.17 28
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Контакты Соединенных Штатов Америки с Украиной и Российской Федерацией имеют совершенно разные повестки дня. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает РБК-Украина.

"Контакты между США и РФ имеют абсолютно другую логику, разный характер и другую повестку дня. Это Россия ведет войну против Украины, ворвалась в Украину, оккупировала Крым, оккупировала часть Донбасса, постоянно поставляет регулярные войска, вооружение ... То есть сама повестка дня того, что США должны обсуждать с Россией, она определенно другая ", - заявил Климкин.

Министр отметил, что во время официального визита в Вашингтон имел много различных встреч, в частности в Белом доме, Госдепартаменте и в других подразделениях Администрации президента.

По мнению Климкина, важнейшим результатом его поездки стало заверение США в дальнейшем сотрудничестве и поддержке Украины.

"Важнейшим результатом поездки есть сигнал США о том, что они будут оставаться важнейшим союзником Украины", - отметил министр.

Напомним, 10 мая в ходе визита в Соединенные Штаты министр иностранных дел Павел Климкин обсудил с президентом Дональдом Трампом дальнейшую поддержку США Украины.

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