Контакты США с Россией и Украиной имеют разные повестки дня, - Климкин

Контакты Соединенных Штатов Америки с Украиной и Российской Федерацией имеют совершенно разные повестки дня. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает РБК-Украина.

"Контакты между США и РФ имеют абсолютно другую логику, разный характер и другую повестку дня. Это Россия ведет войну против Украины, ворвалась в Украину, оккупировала Крым, оккупировала часть Донбасса, постоянно поставляет регулярные войска, вооружение ... То есть сама повестка дня того, что США должны обсуждать с Россией, она определенно другая ", - заявил Климкин.

Министр отметил, что во время официального визита в Вашингтон имел много различных встреч, в частности в Белом доме, Госдепартаменте и в других подразделениях Администрации президента.

По мнению Климкина, важнейшим результатом его поездки стало заверение США в дальнейшем сотрудничестве и поддержке Украины.

"Важнейшим результатом поездки есть сигнал США о том, что они будут оставаться важнейшим союзником Украины", - отметил министр.

Напомним, 10 мая в ходе визита в Соединенные Штаты министр иностранных дел Павел Климкин обсудил с президентом Дональдом Трампом дальнейшую поддержку США Украины.