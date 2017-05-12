В МИД объяснили условия безвизового режима со странами "Белого шенгенского списка"

В список входят страны Европы, Северной и Южной Америки, Персидского Залива и Азии

В Министерстве иностранных дел разъяснили условия безвизового режима со странами Латинской Америки и Азии, которые входят в так называемый "Белый шенгенский список". Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Введение ЕС безвизового режима для украинцев снимает ограничения визового режима Украины с около 30 странами, которые входят в так называемый "Белый шенгенский список". То есть, со странами Европы, Северной и Южной Америки, Персидского Залива и Азии.

То есть, безвизовый режим с Евросоюзом автоматически открывает путь для формализации решения о безвизовых поездках для украинцев в страны так называемого "Белого шенгенского списка".

"По поручению президента Украины, в течение 2015-2017 гг. был начат переговорный процесс с этой группой стран относительно безвизовых поездок граждан. В итоге, правительства этих государств выразили готовность предоставить Украине право безвизовых путешествий в одностороннем порядке или на основании двусторонних договоренностей после вступления в силу соответствующего решения ЕС", - говорится в сообщении МИДа.

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского Союза одобрил безвизовый режим между Украиной и ЕС. После того, как решение опубликуют в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу. Ориентировочно это произойдет 11 июня.

Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что ряд стран Латинской Америки и Азии автоматически предоставят безвиз.