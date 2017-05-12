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Главная » Страна » Очередная провокация Москвы: фаворита Евровидения-2017 от Болгарии опять зовут в Крым
Евровидение-2017

Очередная провокация Москвы: фаворита Евровидения-2017 от Болгарии опять зовут в Крым

Очередная провокация Москвы: фаворита Евровидения-2017 от Болгарии опять зовут в Крым
Кристиан Костов / Фото: УНИАН

Кристиан Костов уже выступал в оккупированном Крыму

12.05.17 782
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Крымские болгары приглашают одного из фаворитов Евровидения-2017, участника от Болгарии Кристиана Костова снова посетить полуостров и принять участие в фестивале "Болгарские встречи".

Об этом сообщил так называемый глава крымской национально-культурной автономии болгар Иван Абажер, передает РИА Новости.

"Мы приглашаем Кристиана Костова снова посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале "Болгарские встречи", который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае в курортном поселке Сенной", — сказал Абажер.

Международный фестиваль ежегодно проходит в конце сентября — начале октября.

"Мы готовы официально отправить приглашение Кристиану Костову и будем рады его видеть на крымской земле", — подчеркнул Абажер.

Напомним, Костов уже успел стать скандальным артистом Евровидения-2017. Он оказался в центре внимания после того, как в Интернете было опубликовано видео с его выступлением в оккупированном Крыму летом 2014 года.

В ГПСУ заявили, что певец выступал в оккупированном Крыму, когда законодательно еще не был урегулирован вопрос пересечения административной границы.

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