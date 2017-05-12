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Ситуация в Донбассе

Деятельность ОБСЕ в Донбассе остается ограниченной, - Хаг

Деятельность ОБСЕ в Донбассе остается ограниченной, - Хаг
Александр Хаг / Фото: УНИАН

Угрозы для наблюдателей не устранены

12.05.17 5
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Деятельность Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Донецкой и Луганской областях, как и прежде, остается ограниченной. Об этом заявил первый заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает УНИАН.

По его словам, деятельность миссии в Донбассе остается ограниченной после того, как 23 апреля автомобиль наблюдателей подорвался на мине.

"Пока стороны не устранят угрозы для наших наблюдателей путем разминирования, маркировки или ограждения заминированных участков, мы не сможем возобновить нашу деятельность по патрулированию привычными маршрутами", - подчеркнул Хуг.

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб на подконтрольной боевикам "ЛНР" территории. Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии.

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