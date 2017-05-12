Титушкам в Днипре за провокации заплатили по 600 грн, - полиция

Принимавшим участие в беспорядках 9 мая в Днипре титушкам платили за провокации. Об этом сообщил замначальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Олег Грозь, передает пресс-служба МВД.

"Все задержанные - молодые мужчины спортивного телосложения, некоторые из них работали в охранных структурах города. Есть информация, что за участие в мероприятии им платили по 600 гривен. Также среди задержанных есть лицо, финансировавшее участников беспорядков", - заявил он.

По словам представителя полиции, сейчас следствие работает над опознанием всех участников схватки, но в приоритете - задача по установлению личности организатора провокаций.

"Правоохранители обращаются к общественности, в частности к свидетелям драки, сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании этих преступлений", - добавил Грозь.

Напомним, 9 мая 2017 года в Днипре после столкновений были задержаны до двух десятков человек. Пятерым из семи задержанных объявлено о подозрении. Начальник полиции области назначил расследование по действиям силовиков, под прикрытием которых титушки напали на ветеранов АТО. Глава МВД Арсен Аваков позднее извинился за действия полиции.

10 мая были уволены руководители управлений полиции города и области. И.о. областного главы полиции назначен Владимир Богонис, а новым начальником полиции в Днепропетровской области стал Виталий Глуховеря.