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Кубив прогнозирует "войну" с популистами из-за пенсионной реформы

Кубив прогнозирует "войну" с популистами из-за пенсионной реформы
Степан Кубив / Фото: facebook.com/mineconomdev

Крайне важно донести до общества неотвратимость, критическую необходимость радикальных изменений

12.05.17 182
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Пенсионная реформа в первую очередь должна создать условия для человека, который работает, чтобы обеспечить и достойную зарплату, и потом - достойную пенсию. Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает Укринформ.

"Пенсионная реформа нужна не Международному валютному фонду, а Украине. Пенсионная система обречена на демонтаж и замену, если за 25 лет существования государства создала дефицит на уровне 140 миллиардов гривен. Пенсионная реформа в первую очередь должна создать условия для человека, который работает, чтобы обеспечить и достойную зарплату, и достойную пенсию потом. Когда ты отчисляешь средства, государство потом возвращает их в виде пенсии, которой должно хватать на пропитание, на лечение, на другие услуги. Тогда человек чувствует себя защищенным. Чтобы иметь лучшие привилегии - надо формировать негосударственный пенсионный фонд, который позволяет жить лучше", - сказал Кубив.

Он выразил опасения, что в ближайшие месяцы, когда будут вынесены на рассмотрение законы о пенсионной реформе и создании рынка земли, наибольшими врагами государства станут именно популисты, и придется преодолевать их сопротивление.

"Здесь будет крайне важно донести до общества неотвратимость, критическую необходимость радикальных изменений. Иначе проиграем. А то, что мы будем решительными, не сомневайтесь", - отметил Кубив.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман объявил проведение пенсионной реформы в Украине одним из приоритетов работы правительства в этом году. Принятие предложенных КМУ предложений позволит увеличить пенсии на сумму от 200 до 1000 гривен минимум 5,6 млн пенсионеров уже с 1 октября. Кроме того, будет отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

Предложенный правительством подход также закладывает процесс существенного снижения дефицита бюджета Пенсионного фонда - вплоть до полной его бездефицитности до 2024 года за счет целого ряда шагов, в том числе реальной детенизации экономики и повышению платежной дисциплины в части уплаты единого социального взноса. Такие новации не предусматривают повышения пенсионного возраста. Проведение пенсионной реформы является одной из ключевых тем дискуссий с Международным валютным фондом в рамках выполнения программы экономических преобразований в Украине, принятой в марте 2015 года.

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