Зрители увидят разные уголки мира глазами двух ведущих - Данила Богданенко та Назара Долгого.
"Мы абсолютно противоположные: с разным мировоззрением и эмоциями, с собственным подходом к путешествиям, развлечениям и отдыху", - рассказывает соведущий программы Назар Долгий.
Программа #BezvizUA - совместный проект телеканала Еспресо и аэропорта «Киев». Помощь в съемках предоставила туристическая компания "Феерия путешествий".
Познавайте мир вместе с Еспресо каждую субботу в 10:10 и воскременье в 14:40.