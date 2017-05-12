Пинчук поделился газовым бизнесом с голландцами

Нидерландская компания Arawak Energy Ukraine B.V. (входящая в группу компаний Vitol) увеличила до 50% долю в холдинговой компании Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кипр), которая объединяет ряд газодобывающих компаний бизнесмена Виктора Пинчука в Украине.
Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).
АМКУ предоставил Arawak Energy соответствующее разрешение.
Отметим, в 2012 году АМКУ разрешил Arawak Energy Ukraine B.V. купить более 25% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.
Напомним, Arawak Energy занимается разведкой и добычей углеводородов в России, Казахстане и Азербайджане. Компания входит в группу Vitol - одного из крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов. Geo-Alliance контролируется бизнесменом Виктором Пинчуком. В прошлом году группа добыла 246 млн куб .м природного газа и 47 тыс. тонн нефти и газового конденсата.
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