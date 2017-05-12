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Видео Опубликовано видео задержания торговца оружием из зоны АТО

<span class="label red">Видео</span> Опубликовано видео задержания торговца оружием из зоны АТО
Иллюстративное фото

Злоумышленника поймали при попытке продажи двух автоматов Калашникова 

12.05.17 271
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СБУ опубликовала видео задержания в Запорожье торговца оружием и боеприпасами из зоны проведения антитеррористической операции в Донбассе.

"Правоохранители установили, что житель одного из сел вблизи областного центра пытался через своих знакомых наладить канал поставки оружия и боеприпасов с востока Украины для перепродажи", - заявил в СБУ.

"Оперативники задержали злоумышленника при попытке продажи представителю криминальных кругов двух автоматов Калашникова с магазинами", - сообщили в службе.

Напомним, СБУ задержала торговцев оружием в Николаеве.

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